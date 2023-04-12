Российский консул навестит Сапегу в белорусской колонии

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Софья Сапега

Белорусские власти согласовали визит консульского сотрудника в колонию к россиянке Софье Сапеге, отбывающей наказание в Гомельской области, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ. Представители дипведомства также прокомментировали запрос о переводе Сапеги для отбывания наказания в Россию, рекомендовав переадресовать этот вопрос Минюсту РФ, в компетенцию которого входит процесс. В Белоруссии россиянку приговорили к шести годам колонии общего режима.

Наше посольство в Минске самым внимательным образом следит за судьбой Сапеги, находится на связи с родственниками и адвокатами <...>, посещает осужденную <...>, оказывает при этом необходимые консульские услуги, — сказали в российском МИД.

Адвокат россиянки Антон Гашинский ранее рассказал, что защита Сапеги инициировала процесс по ее переводу для отбывания наказания на родине. По словам Гашинского, ходатайство подано в Минюст РФ.

Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с ее тогдашним молодым человеком, сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолет, следующий из Греции в Литву, на котором находилась пара, был принудительно посажен в Белоруссии из-за ложного сообщения о минировании. Гродненский областной суд признал Сапегу виновной в сборе и распространении информации о силовиках, прокурорах и чиновниках, а также возбуждении социальной вражды, приговорив к шести годам колонии. Сапега обращалась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, в чем ей было отказано.