Российских учителей в Таджикистане эвакуировали из-за конфликта

https://static.news.ru/photo/317c2570-a9c6-11eb-a075-96000091f725_660.jpg Фото: МЧС Кыргызстана/facebook.com

Учителей из России в Таджикистане эвакуировали в безопасные районы из-за конфликта, произошедшего на границе с Киргизией. Об этом 30 апреля рассказали представители пресс-службы Минпросвещения РФ. Их слова передаёт РИА Новости.

Трёх учителей, работавших в школе в приграничном с Киргизией селе Хистеварз (Гафуровский район), перевезли в безопасный район при содействии Минпросвещения и посольства РФ. Преподавателей временно разместили в городе Худжант. Им оказывают всестороннюю поддержку. Учителя вернутся к работе в местах постоянного проживания после полной нормализации ситуации.

Кроме того, ведомство совместно с МИД контролирует ситуацию с 29 другими педагогами, которые находятся в Киргизии и трудятся в городе Ош. Населённый пункт находится далеко от границы. Жизни и здоровью преподавателей ничего не угрожает.

Министерства продолжат следить за развитием ситуации. С учётом первостепенной важности сохранения жизни и здоровья российских учителей, выполняющих гуманитарную миссию, в случае ухудшения обстановки и дальнейшей эскалации конфликта российская сторона выражает готовность в кратчайшие сроки обеспечить их эвакуацию, — рассказали в Минпросвещения.

Инцидент на баткенском участке границы возник 28 апреля, когда представители Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. В ответ на это оппоненты из Киргизии решили спилить эти сооружения. В результате люди стали закидывать друг друга камнями. В ночь на 29 апреля конфликт обострился и в него включились пограничники с обеих сторон. Со стороны Киргизии, по последним сведениям, погиб 31 человек. Таджикистан потерял троих граждан. Россиян среди погибших или пострадавших нет.

Ранее стало известно, что 29 апреля было отмечено очередным обострением на киргизско-таджикской границе. Ему предшествовали многодневные перепалки — как словесные, так и на уровне военных провокаций, однако к вечеру эскалацию вроде бы удалось редуцировать.