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Российских пограничников направят на границу Азербайджана и Армении

04:31, 20 декабря 2020 214
Фото: MOD Russia/Global Look Press

Безопасность на проблемных участках автодороги в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении обеспечат пограничники из России.

В целях обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис — Давид Бек размещаются российские пограничные силы. Безопасность участка дороги Горис — Капан протяжённостью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками, — отмечается в сообщении на сайте Минобороны Армении.

Также по обе стороны линии соприкосновения расположатся пограничники Армении и Азербайджана.

Появление в регионе пограничников из РФ объясняется тем, что необходимо провести демаркацию участка границы на юге Армении после того, как Азербайджан взял под контроль территории, ранее входившие в состав непризнанного Нагорного Карабаха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские миротворцы делают всё возможное для стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Россия предприняла определённые посреднические усилия, чтобы остановить в нагорнокарабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации, подчеркнул политик.

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