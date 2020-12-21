Российских пограничников направят на границу Азербайджана и Армении

https://static.news.ru/photo/37149fa4-4264-11eb-ae77-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Безопасность на проблемных участках автодороги в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении обеспечат пограничники из России.

В целях обеспечения бесперебойного движения на участке дороги Горис — Давид Бек размещаются российские пограничные силы. Безопасность участка дороги Горис — Капан протяжённостью 21 километр, который проходит через проблематичные территории, будет обеспечена российскими пограничниками, — отмечается в сообщении на сайте Минобороны Армении.

Также по обе стороны линии соприкосновения расположатся пограничники Армении и Азербайджана.

Появление в регионе пограничников из РФ объясняется тем, что необходимо провести демаркацию участка границы на юге Армении после того, как Азербайджан взял под контроль территории, ранее входившие в состав непризнанного Нагорного Карабаха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские миротворцы делают всё возможное для стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Россия предприняла определённые посреднические усилия, чтобы остановить в нагорнокарабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации, подчеркнул политик.