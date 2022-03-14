В Минобороны заявили об уничтожении около 4 тысяч военных объектов Украины
В Минобороны заявили об уничтожении 3920 военных объектов Украины
Сергей Князев
Сергей Князев
10:28, 14 марта 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Российские войска за время операции на Украине вывели из строя 3920 объектов военной инфраструктуры, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости. По его словам, за сутки российская авиация поразила 187 объектов Вооружённых сил Украины, сбиты четыре украинских беспилотника, в том числе один «Байрактар ТБ-2». Представитель МО сообщил, что за сутки российские войска продвинулись на 11 км.
Подразделения российских вооружённых сил, продолжая наступление, вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 километров, — сказал Конашенков.
Также Минобороны опубликовало обновлённую карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ и республик Донбасса.
Ранее Минобороны России обнародовало видео уничтожения штурмовиками Су-25 ВКС складов с боеприпасами украинской армии. В ролик, опубликованный на YouTube-канале военного ведомства, попал момент выстрела по складу. Уточняется, что после выполнения боевого задания самолёт вернулся на аэродром базирования. В кадр попал и момент приземления.