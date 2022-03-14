В Минобороны заявили об уничтожении около 4 тысяч военных объектов Украины

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Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в Москве говорили об украинско-российских переговорах, заявила пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт. По её словам, лидеры двух стран выразили уверенность, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любое время, сообщает «Sputnik Беларусь» в Telegram.

Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон. Озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в...