Российские военные врачи помогают пострадавшим от взрыва топлива в Карабахе

Фото: МО РФ

Военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказывают неотложную помощь мирным жителям Карабаха после взрыва топлива на территории, прилегающей к автодороге Ханкенди — Агдам, сообщил начальник медицинского отряда РМК Павел Суслов, которого цитирует пресс-служба Минобороны РФ. По его словам, к специалистам обратились 23 человека — у них диагностированы ожоги верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей туловища.

Всем нуждающимся и пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объеме — выполнена первичная хирургическая обработка ран, выполняется анестезиологическое или реанимационное пособие. На данный момент решается тактика дальнейшего лечения, — рассказал Суслов.

Центральные органы власти Азербайджана отправили в Ханкенди груз медикаментов для лечения пострадавших, пишет APA.az. Также была отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.). Кроме того, Баку направил четыре фуры с 40 тоннами муки, гигиеническими средствами и постельным бельем и еще одну машину скорой помощи с медикаментами.

По данным различных армянских СМИ, в результате взрыва были ранены более 200 человек. Состояние большинства пострадавших медики оценивают как тяжелое или крайне тяжелое.

25 сентября в Карабахе рядом с автотрассой Ханкенди — Агдам взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению. Объем хранилища был около 100 тонн. Точное число пострадавших пока не установлено.

Ранее правительство Армении сообщило об эвакуации из Карабаха более тысячи человек. Там также отметили, что для оказания содействия выезжающим создана специальная информационная площадка, работает телефон горячей линии.