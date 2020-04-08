Российские строители Белорусской АЭС заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ed4ff74a-798e-11ea-a57a-fa163e074e61_660.jpg Фото: belaes.by

У 15 сотрудников трёх субподрядных организаций, приехавших на строительство Белорусской АЭС, обнаружили коронавирус.

Инфицированных изолировали в больнице в Гродненской области, сообщили РИА Новости в инжиниринговом дивизионе Росатома.

Отмечается, что госкорпорация принимает все необходимые меры, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и в срок выполнить все свои обязательства.

Ранее NEWS.ru писал, что один человек, заражённый коронавирусом, выявлен на предприятии Росатома — во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики имени Духова. По словам главы госкорпорации Алексея Лихачёва, всего на предприятиях Росатома выявлены пять случаев инфицирования коронавирусом — в «Русатом Энерго Интернешнл», «Русатом Оверсиз», «Атомохране», ВНИИА имени Духова и в концерне «Росэнергоатом».

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.