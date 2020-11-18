Российские спасатели приступили к обследованию зданий в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/220b7a52-2a44-11eb-8ad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прибывшие в Нагорный Карабах российские спасатели начали обследовать жилые здания и объекты инфраструктуры на предмет повреждений.

Спасатели должны классифицировать разрушения по трём категориям: лёгкие, средние и полные. Работы будут проходить в Степанакерте, Мартакерте, Мартуни и Аскеране.

По их окончании будет принято решение, какими специалистами и в каком количестве нужно усилить группировку МЧС РФ в Нагорном Карабахе. Сейчас здесь работают 30 специалистов: спасатели, связисты и представители центрального аппарата, пишет «Интерфакс».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку намерен добиваться от Еревана возмещения ущерба, нанесённого армянской стороной в Джебраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха. Политик рассказал, что армянские военные разрушили в центе города все жилые и общественные здания, в том числе и школы, не осталось ни одного целого строения.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что сроки определения статуса Нагорного Карабаха отсутствуют. Как пояснил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, этот вопрос является чувствительным для обеих сторон конфликта.