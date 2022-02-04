Российские штурмовики Су-25СМ перебазированы в Белоруссию для учений

Участвующие в проверке боеготовности сил реагирования Союзного государства штурмовики Су-25СМ, завершили перебазирование на территорию Белоруссии. Информация об этом размещена на сайте Минобороны РФ. Они преодолели расстояние более семи тысяч километров, совершив перелёт из Приморского края в Брестскую область.

Экипажи самолётов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь, — говорится в сообщении военного ведомства.

Перелёт, который осуществили российские лётчики, стартовал с аэродрома в Приморском крае и завершился в Брестской области.

По прибытии на аэродром временного базирования российские экипажи изучат маршруты предстоящих полётов, отработают взаимодействие с группой руководства полётами и приступят к выполнению задач по предназначению, — пояснили в министерстве.

Учения Союзного государства пройдут в два этапа. До 9 февраля продлится подготовительная часть, планируется выполнение передислокации и создание военных группировок в Белоруссии.

На втором этапе, который пройдёт с 10 по 20 февраля, состоится непосредственно совместное учение «Союзная решимость — 2022». В его рамках будут отработано поведение сил при пресечении и отражении внешней агрессии, а также противодействии терроризму.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где он со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует выполнение поставленных задач в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.

Как отмечал генсек ОДКБ Станислав Зась, российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» носят сугубо оборонительный характер и не касаются соседних государств, поскольку РФ и Белоруссия проводят их на своей территории.