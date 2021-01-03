Российские пиротехники разминируют территорию Агдамского района Карабаха

https://static.news.ru/photo/1a9c67a6-4e5f-11eb-b893-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Пиротехники МЧС России разминируют территорию Агдамского района Нагорного Карабаха, который находится под контролем Азербайджана. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители пресс-службы ведомства.

В МЧС подчеркнули, что самолёт с российскими специалистами вылетел в направлении Карабаха в понедельник, 4 января. Пиротехников доставляет в Агдамский район региона воздушное судно Ил-76.

Самолёт со спасателями на борту вылетел в Республику Азербайджан для выполнения задач по разминированию территорий в Нагорном Карабахе. В рамках гуманитарной миссии пиротехники будут работать в Агдамском районе, — цитирует ТАСС сообщение от МЧС РФ.

В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее передавал NEWS.ru, сотрудники МЧС России помогли МВД и Министерству градостроения Нагорного Карабаха восстановить свыше 250 разрушенных объектов.

Большинство из них — частные дома. Кроме того, восстановлены два административных здания, два социально значимых объекта, один объект инфраструктуры и один многоквартирный дом.