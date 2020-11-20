Российские миротворцы завершили развёртывание в Карабахе

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Работа по развёртыванию деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе завершена, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с вашим указом российский миротворческий контингент завершил развёртывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач, — доложил он президенту Владимиру Путину.

По его словам, территория региона полностью контролируется миротворцами РФ. Глава ведомства отметил, что российский Генштаб установил прямые контакты с коллегами Азербайджана и Армении.

Накануне стало известно, что российское МЧС планирует направить группировку психологов в Нагорный Карабах. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Соловьёв.

В ночь на 10 ноября лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Соглашение привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённых договорённостей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Ереване оппозиционные активисты перекрыли сразу несколько центральных улиц города с требованием отправить в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В частности, были блокированы улицы Баграмяна и Маштоца, а также улицы Киевян и Мясникяна.