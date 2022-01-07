Российские миротворцы приступили к важной задаче в Казахстане

Российские миротворцы в Казахстане приступили к охране жизненно важных объектов республики, сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что в списке объектов также значатся аэродромы и ключевые объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры, — говорится в сообщении министерства.

Военные также сообщили, что продолжается переброска в Казахстан подразделений Ивановского соединения ВДВ и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ.

Ранее политолог, директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев заявил, что митинги в Казахстане давно закончились, сейчас в крупных городах страны начались провокации со стороны радикалов. По его словам, они прикрываются мирными жителями. Он также отметил, что силы ОДКБ впервые будут использованы в таком масштабе, как сейчас.