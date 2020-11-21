Российские миротворцы доставили питьевую воду в карабахские деревни

https://static.news.ru/photo/245a9474-2be7-11eb-830f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Миротворческие силы РФ доставили цистерны с питьевой водой в деревни Аскеранского района Нагорного Карабаха, где из-за летней жары пересохли источники.

По словам офицера продовольственного управления майора Дмитрия Пашкина, миротворцы принимают участие не только в сдерживании конфликтующих сторон, но и помогают местному населению.

В адрес нашего командования поступило обращение администрации Аскеранского района по вопросу отсутствия чистой питьевой воды. Поэтому мы здесь, мы приехали помогать, — отметил он.

Пашкин также подчеркнул, что это не разовая акция — миротворцы будут систематически оказывать жителям помощь в подвозе чистой воды.

В свою очередь начальник водоканала одной из деревень выразил благодарность за помощь, которая оказалась неожиданной и очень своевременной.

Сейчас в деревне воды нет, во многих деревнях такая ситуация. Русские привезли мир в Карабах. Надеемся, что это будет надолго. Мы даже не ожидали, что миротворцы придут сюда. Воду не ожидали, что привезут, — цитирует начальника ТАСС.

Ранее первая колонна МЧС РФ с гумпомощью прибыла в Нагорный Карабах. Она включает пять КамАЗов, которые доставили 45 тонн строительных материалов.

Как писал NEWS.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Россия привержена необходимости решать гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе и намерена способствовать решению вопроса с беженцами.