Российские эмигранты подняли экономику Армении Пашинян поблагодарил российских эмигрантов за вклад в экономику Армении

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Экономический рост в Армении по итогам 2022 года составил 12,5%, во многом это заслуга эмигрантов из России, заявил во время выступления в Немецком совете по международным отношениям премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, которые приводятся на YouTube-канале портала «Новости Армении», армяне рады присутствию россиян, поскольку они положительно влияют на экономическую активность в республике.

Много людей, в основном специалисты в области информационных технологий, переехали из России в Армению. <...> Мы рады их присутствию, поскольку это создает дополнительную экономическую активность. <...> Экономический рост в Армении составил 12,5%. Не полностью, но частично это обусловлено деятельностью российских эмигрантов, — сказал Пашинян.

По мнению премьер-министра Армении, большинство уехавших россиян сделали это из-за невозможности получить зарплату на территории своей страны.

Ранее глава Минэкономики Армении Ваан Кербоян призвал сделать все возможное для того, чтобы россияне не уезжали из страны. Высказывание министра стало ответом на предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина повысить налоги для тех граждан РФ, которые покинули страну после 24 февраля. Кербоян считает, что решения российского парламента должны в наименьшей степени повлиять на находящихся в Армении граждан РФ.