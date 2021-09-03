Российские артиллеристы провели боевые стрельбы в Таджикистане

На фоне обострения ситуации в Афганистане артиллеристы российской военной базы в Таджикистане провели учение с боевыми стрельбами на горном полигоне Самбули. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Как заявили военные, в ходе комплексного учения отработано уничтожение целей на дальностях от 3 до 10 километров. Данный способ стрельбы позволил измотать условного противника, лишив его шансов на восстановление боеспособности.

Расчёты реактивных систем залпового огня «Град», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и буксируемых миномётов «Сани» совершили огневой налёт, поочерёдно нанося удары по целям с различных направлений, — говорится в сообщении.

В августе прошли антитеррористические учения России, Узбекистана и Таджикистана в 20 км от таджикско-афганской границы. В ходе манёвров были задействованы российские ударные вертолёты Ми-24 и транспортно-боевые вертолёты Ми-8 различных модификаций. Из 2,5 тысячи военных, участвовавших в учениях, 1,8 тысячи представляли Россию.