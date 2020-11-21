Российская делегация прибыла в столицу Азербайджана

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Российская межведомственная делегация в составе министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра здравоохранения Михаила Мурашко, вице-премьера Алексея Оверчука и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой прибыла в Баку.

Об этом сообщает ТАСС. До этого делегация посетила столицу Армении Ереван. Там её участники провели ряд встреч с руководством республики.

Несколько ранее в Азербайджан приехал глава Минобороны России Сергей Шойгу. У него состоялись переговоры с президентом Ильхамом Алиевым.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, начат процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что Лавров в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что Россия привержена необходимости решать гуманитарные проблемы в Нагорном Карабахе и намерена способствовать решению вопроса с беженцами.

Шойгу во время встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном назвал поддержание мира в Карабахе одним из приоритетов России. Он также призвал Ереван неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, чтобы исключить провокации.