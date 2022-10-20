Российская авиация патрулирует границы Союзного государства Минобороны Белоруссии: авиация России патрулирует границы Союзного государства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиация патрулирует границы Союзного государства, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии. В ведомстве отметили, что это плановые мероприятия.

В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства, — заявили в ведомстве.

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в страну прибыли первые эшелоны с российскими военными, которые входят в региональную группировку войск. Россиян «встретили с хлебом и солью». Ведомство обнародовало видеозапись с прибывшими военными, один из которых заявил о готовности выполнить любые задачи командования.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru сказал, что создаваемая в Белоруссии объединенная с РФ войсковая группировка — это мощная сила, которая в своем первоначальном виде постоянно обкатывалась на учениях «Запад».