России недостаточно: Ереван ищет новых гарантов безопасности Карабаха

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян выступил с неожиданным предложением касательно гарантий безопасности в Карабахе. Присутствия российских миротворцев там недостаточно, считает он, нужны «дополнительные гарантии». Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Ново-Огарево с президентом России Владимиром Путиным 19 апреля заявил, что «Россия является стратегическим союзническим партнёром Армении» и «играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе». А выступая перед правительством Армении 22 апреля, он назвал неоспоримым вклад российских миротворцев в обеспечение безопасности Карабаха.

Если мы говорим о гарантиях безопасности, то там должно быть международное присутствие, хотя бы определённое время, и мы рассматриваем также участие России в построении архитектуры этой безопасности, — заявил секретарь Совбеза Армении. — Но и существующие механизмы недостаточны для обеспечения полной безопасности, о чём свидетельствуют события в Фаррухе (село в Карабахе, где в марте произошли стычки — NEWS.ru). Мы хотим получить дополнительные гарантии безопасности. Речь не идёт о других войсках, но мы должны найти эти механизмы.

На заседании правительства Армении 22 апреля Никол Пашинян также высказался двояко, отметив, что «развёртывание миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе неоценимо, с другой стороны, в ряде эпизодов мы видим необходимость повышения эффективности миротворческой деятельности». Армянский премьер ранее жаловался на то, что российские миротворцы то не пустили в Карабах армянских депутатов, то не обеспечили безопасность и отсутствие стычек между азербайджанскими и армянскими военными. Такие заявления стали звучать чаще, когда Россия начала спецоперацию на Украине.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян primeminister.am

Выступая перед правительством Пашинян заявил и о том, что сегодня «не существует проекта или черновика по урегулированию нагорнокарабахского конфликта». А когда такой документ появится, то, по его словам, он не может быть принят без широкого общественного обсуждения.

Хотя в принципе план урегулирования уже есть . Это подготовленный в Баку проект из пяти пунктов, включающий взаимное признание суверенитета и территориальной целостности Азербайджаном и Арменией, подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем, воздерживаться от взаимных угроз безопасности, а также провести уже давно назревшие делимитацию и демаркацию госграницы. Азербайджан предлагает армянской стороне установить дипломатические отношения, открыть транспортные коммуникации и начать полноценное сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

Понятно, что в случае вынесения болезненного вопроса в мире с Азербайджаном на референдум в Армении процесс может тянуться до бесконечности. У Еревана, есть существенные возражения по предложениям Баку. Никол Пашинян отметил, что там никак не зафиксированы права армян, проживающих в Карабахе.

Впрочем, помощник президента Азербайджана Хикмета Гаджиева уже пояснял, что «если Армения признает территориальную целостность Азербайджана, то можно добиться и нормализации межгосударственных отношений». Сам президент Ильхам Алиев высказался более жёстко. 22 апреля, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше, он заявил что если Ереван не признает территориальную целостность Азербайджана, то Баку ответит Армении тем же. То есть, по сути, затягивание переговоров может грозить новым конфликтом между странами. Алиев призвал Ереван к «конкретным переговорам» и заключению мирного договора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев president.az

Позиция Азербайджана очень проста. Карабахские армяне, если только они не прибыли в этот регион с оружием в руках, не подвергаются никакой опасности и могут спокойно жить в Карабахе. На сегодня в этом регионе насчитывается примерно 20–25 тысяч армян, и если они будут лояльны к Азербайджану, то никаких проблем не возникнет. Хочу напомнить, что Баку много лет предлагал армянской стороне обсудить решение карабахской проблемы мирным путём, но получал отказ. В итоге это привело к боевым действиям. И теперь поздно выдвигать требования, — отметил в разговоре с NEWS.ru азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

Между тем утечки в армянской прессе говорят о некоторой напряжённости в отношениях Еревана и Москвы по той причине, что армянская сторона пытается привлечь к карабахскому урегулированию максимально большое число участников. Так, в специализирующемся на инсайдах и скандалах оппозиционном армянском издании «Грапарак» была опубликована информация, что на переговорах в Москве Пашиняну дали понять, что попытки вести свою игру неприемлемы.

Пашиняна в очередной раз и довольно жёстко предупредили, чтобы он воздерживался от каких-либо договорённостей с Западом и Баку по вопросам Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru) и делимитации границ за спиной России. Согласно нашим источникам, российская сторона прекрасно понимает, что хотя Пашинян безропотно подписал объёмное совместное заявление из 30 пунктов, он в любой момент может за спиной России достичь других договорённостей с Евросоюзом, — сообщило издание.

Намерения Еревана вызывают обеспокоенность и в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, выступая на брифинге 21 апреля, назвала неслучайными «беззастенчивые попытки Брюсселя присвоить себе предмет известных российско-азербайджано-армянских договорённостей на высшем уровне (делимитация и демаркация госграницы между Азербайджаном и Арменией, восстановление транспортных коммуникаций) и повестку дня, предложенную в прошлом году сопредседателями Минской группы ОБСЕ (решение насущных гуманитарных проблем, подготовка мирного договора между Баку и Ереваном)».

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем primeminister.am

Разумеется, столь резкая отповедь Евросоюзу вызвана в первую очередь радикальным обострением отношений Москвы и Брюсселя на фоне спецоперации на Украине. Однако это не означает, что ЕС действительно стремится играть по-настоящему активную роль в карабахском урегулировании.

В Кремле также напомнили, что Москва придаёт основополагающее значение в урегулировании между Азербайджаном и Арменией трёхсторонним договорённостям между странами (от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года). Этот момент президент Владимир Путин обсудил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем, который состоялся спустя три дня после визита армянского премьера в Москву. Таким образом, несмотря на осложнение отношений с Западом, Россия не ослабляет внимания к ранее запущенным процессам и договоренностям.

Как отмечал в своей публикации на сайте клуба «Валдай» политолог и ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов, для Москвы крайне важно пройти между Сциллой и Харибдой, сохраняя баланс в отношениях как с Арменией, Азербайджаном, Турцией и Ираном, так и с партнёрами по Минской группе ОБСЕ. К внешнеполитическим вопросам российское руководство подходит с учётом интересов разных сторон.

Армянский же лидер, несмотря на очевидную зависимость от Москвы и подписание трехстороннего заявления, обязывающего его предпринять конкретные шаги для заключения мирного договора, продолжает проявлять стремление договориться о чём-то с Западом. Эти попытки, как уже писал NEWS.ru, приобрели более активный характер с началом российской спецоперации на Украине. При этом конкретных решений Еревану западные политики не предлагают. Очевидно, что наиболее важной целью в Европе видят ослабление влияния Москвы на Южном Кавказе, где при её содействии был остановлен вооружённый конфликт.