Россельхознадзор снял часть ограничений на ввоз томатов из Азербайджана

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) с 17 декабря частично снимает временные ограничения на импорт томатов из Азербайджана. Поставки разрешается осуществлять четырём предприятиям.
В сообщении ведомства
В перечень предприятий, с которых были сняты ограничения, вошли ООО «Геотермал» (Курдемирский район), Шукуров Илькин Мирзахан (Масаллинский район), ООО «Gp Alfa greenhouse» (Салянский район), ООО «Hajigabul greenhouse» (Гаджыгабудский район).
Россельхознадзор с 10 декабря ограничил ввоз яблок и томатов из Азербайджана в связи с обнаружением в этих продуктах восточной плодожорки и южноамериканской томатной моли. 15 декабря, как сообщал NEWS.ru, был разрешён ввоз томатов от ООО «Агротерм», расположенного в Хызинском районе Азербайджана.