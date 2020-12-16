Россельхознадзор снял часть ограничений на ввоз томатов из Азербайджана

https://static.news.ru/photo/3ad2a0f0-3fa8-11eb-884b-fa163e074e61_660.jpg Фото: De Simone Lorenzo / Tips Images/Global Look Press

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) с 17 декабря частично снимает временные ограничения на импорт томатов из Азербайджана. Поставки разрешается осуществлять четырём предприятиям.

В сообщении ведомства говорится , что Россельхознадзор получил дополнительную информацию от Агентства пищевой безопасности Азербайджана о производителях томатов и проанализировал ранее предоставленные материалы. После этого ведомство решило разрешить ввоз томатов с «предприятий, расположенных в районах, где ранее не были зафиксированы выявления карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов». Агентство пищевой безопасности выступит гарантом качества ввозимых продуктов.

В перечень предприятий, с которых были сняты ограничения, вошли ООО «Геотермал» (Курдемирский район), Шукуров Илькин Мирзахан (Масаллинский район), ООО «Gp Alfa greenhouse» (Салянский район), ООО «Hajigabul greenhouse» (Гаджыгабудский район).

Россельхознадзор с 10 декабря ограничил ввоз яблок и томатов из Азербайджана в связи с обнаружением в этих продуктах восточной плодожорки и южноамериканской томатной моли. 15 декабря, как сообщал NEWS.ru, был разрешён ввоз томатов от ООО «Агротерм», расположенного в Хызинском районе Азербайджана.