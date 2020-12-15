Россельхознадзор разрешит ввоз томатов с одного из предприятий Азербайджана

https://static.news.ru/photo/afd4194a-3eec-11eb-86c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россельхознадзор планирует разрешить с 16 декабря ввоз в Россию томатов с одного из предприятий Азербайджана, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Как сообщается, в настоящее время также прорабатывается вопрос о разрешении ввоза продукции ещё двум тепличным хозяйствам страны. Соответствующее решение было принято Россельхознадзором по итогам проведённых переговоров с Агентством по пищевой безопасности Азербайджана.

Так, представители государства предоставили подробную информацию о результатах расследования случаев обнаружения карантинных для стран ЕАЭС объектов в азербайджанских томатах. Решение Россельхознадзора принято в отношении предприятия ООО «Агротерм», расположенного в Хызинском районе.

В настоящее время на стадии рассмотрения находится вопрос о разрешении ввоза продукции ещё двум тепличным хозяйствам Азербайджана, — говорится в сообщении ведомства.

Запрет импорта томатов и яблок из Азербайджана был установлен 10 декабря по причине обнаружения продукции с вредителями.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти временно запретили ввозить томаты и перцы из Кашкадарьинской области Узбекистана из-за найденного в овощах вируса.

Запрет вступил в силу 11 декабря.