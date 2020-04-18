Роспотребнадзор ответил раскритиковавшему российские тесты Лукашенко

https://static.news.ru/photo/cb9ff28a-815e-11ea-ac99-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Роспотребнадзоре заявили, что тест-системы, разработанные в ГНЦ ВБ «Вектор» для определения COVID-19 и переданные Белоруссии, превосходят аналоги из других стран и способны определить даже бессимптомных носителей. Ранее в их эффективности усомнился президент республики Александр Лукашенко.

Тест-системы по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов. Высокая эффективность российских тестов была подтверждена проведёнными в Китае сравнительными испытаниями, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора указали, что российские тест-системы могут выявить даже минимальное количество чужеродного генетического материала и не дают перекрёстных реакций с другими возбудителями, определяя именно COVID-19. По данным ведомства, с февраля Белоруссия получила 14 тыс. таких тестов и именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране.

Всего же «Вектор» произвёл 3,2 млн тестов. Из них 400 тысяч были поставлены в качестве безвозмездной помощи в 30 стран, «которые приняли их с благодарностью».

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на российские тест-системы 17 апреля. В качестве аргумента он привёл мнение главного врача Коммунарки Дениса Проценко, который, заразившись коронавирусом, признал, что тесты эффективны только на 60%. По мнению же Лукашенко, эффективность тестов равна 30%.

По последним данным, в Белоруссии коронавирусной инфекцией заразились 4204 человека, 40 умерли.