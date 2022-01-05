Роскосмос оценил ситуацию в Байконуре на фоне протестов в Казахстане

В Роскосмосе оценили ситуацию в казахстанском городе Байконур, рядом с которым располагается одноимённый космодром, который Россия арендует у властей Казахстана до 2050 года. Ситуация в городе оценивается как спокойная, работа силовиков ведётся в обычном режиме, передаёт Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Ситуация в городе Байконур в Казахстане спокойная. Правоохранители работают в обычном режиме, — говорится в сообщении канала.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

В ночь на 5 декабря Токаев выступил с обращением к населению на казахском и на русском языках, в котором призвал жителей республики проявить благоразумие и «не поддаваться на провокации изнутри и извне». Он добавил, что власть не падёт, что им нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог. Тем не менее в ночь на 5 декабря в Алма-Ате и в Мангистауской области был введён режим чрезвычайного положения. Ночью продолжились столкновения в Алма-Ате, силовики применяли против митингующих спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. Утром 5 декабря Токаев принял отставку правительства. Кабмин продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Временно исполняющим обязанности премьера назначен Алихан Смаилов.

Днём 5 декабря протестующие захватили здание администрации Алматинской области. Также митингующие предприняли попытки нападения на местные администрации (акиматы) в Шымкенте и Таразе. Они использовали при этом бутылки с зажигательной смесью, палки и камни. Зданиям был нанесён материальный ущерб, были выбиты двери и стёкла.