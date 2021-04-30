«Роскошь в Верховной раде»: названы депутаты — любители элитной одежды

https://static.news.ru/photo/ddc4b35c-aa01-11eb-a715-96000091f725_660.jpg Верховная рада Украины Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские журналисты телеканала «Украина 24» перечислили депутатов Верховной рады, которые любят одеваться с шиком. Они возмутились суммами, которые тратят народные избранники и избранницы на свой гардероб, пока рядовым украинцам в два раза повышают тарифы на газ.

Так, например, Анна Скороход, которую ещё называют главной конкуренткой Юлии Тимошенко, очень любит люксовую одежду и частенько приходит на заседания Рады в ней. Впрочем, нередко её можно увидеть и в вышиванках всех вариаций и цветов, сказано в материале.

Анна Скороход / facebook

Следующей под прицелы камер журналистов попала Ирина Борзова, которая на одном из последних заседаний была в светло-розовом платье, дополненном классической чёрной сумкой Salvatore Ferragamo за 1341 доллар (более 100 тысяч рублей). Ранее её также замечали в платье от Dolce & Gabbana за 20 тысяч гривен (54,2 тысячи рублей).

Georgiy Mazurashu / facebook

Депутат Оксана Дмитриева может похвастаться сумкой Fendi, которая оценивается в 2,5–3,5 тысячи долларов (до 263 тысяч рублей). Однако превзошла Дмитриеву Елена Шуляк. У нее есть сумка Chanel за семь тысяч долларов (более 520 тысяч рублей).

Олена Шуляк / facebook

Мужчины не отстают от коллег. Так, на Давиде Арахамия журналисты заметили кроссовки брендов Off-White за 400 долларов (30 тысяч рублей) и Adidas за 4,5 тысячи евро (более 350 тысяч рублей), а также обувь UGG за 250 евро и выше.

Олег Федонюк / facebook

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