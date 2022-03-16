Росгвардия сообщила о взятии под охрану Каховской ГЭС на Украине. По данным службы, гидроэлектростанция была сдана без боя, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам. В Росгвардии утверждают, что отбить станцию пытались националисты, но нападение было отражено.

Подразделения Росгвардии обеспечивают охрану и безопасность ГЭС, работники станции постепенно возвращаются на свои места, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Каховская ГЭС является единственной переправой от Запорожья до Новой Каховки через Днепр, и через неё был организован зелёный коридор для возвращения беженцев домой.

Накануне представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил о переходе под контроль республики примерно 80% территории Луганской области. По его словам, благодаря продвижению сил ЛНР стала возможна эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска и Северодонецка.

При этом утром 16 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что войска ЛНР ведут бои в Северодонецке и Верхнетроицком, а посёлки Михайловка, Ставка, Ботманка и Васильевка уже взяты под контроль.