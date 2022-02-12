Рогозин: истерия вокруг Украины войдёт в учебные пособия по спецпропаганде

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале написал, что истерия, которая нагнетается западными странами вокруг Украины, должна «войти в учебные пособия по спецпропаганде».

По нотам разыгранная англосаксами истерия о «неминуемой угрозе вторжения России на территорию Украины» обязательно найдёт своё место в учебных пособиях по спецпропаганде и военным провокациям, — написал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия нападёт на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО со ссылкой на данные американской разведки. Bloomberg же назвал датой начала конфликта 15 февраля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеным отметил, что кампания США о «российском вторжении» на Украину преследует провокационные цели.

Такие действия со стороны Вашингтона, по мнению Лаврова, поощряют Киев к отказу от Минских соглашений и к попыткам решить конфликт в Донбассе силовым путём. Кроме того, Лавров уточнил, что США и НАТО игнорируют ключевые положения для РФ по вопросам гарантий безопасности.