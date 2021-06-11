Родители арестованного Протасевича попросили помощи у Меркель

https://static.news.ru/photo/13ac93e2-cb61-11eb-8653-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: pr0tez/facebook.com

Отец и мать арестованного в Белоруссии основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича обратились с просьбой о помощи к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Сделали они это в интервью немецкому изданию Bild.

Родители арестованного белорусского оппозиционера Дмитрий и Наталья Протасевич дали интервью изданию Bild.

Мы очень просим вас помочь нам вывести всех невинных людей из тюрем. Им срочно нужна помощь, потому что они ежедневно подвергаются садизму и насилию. Пожалуйста, остановите Лукашенко! — обратились они к немецкому канцлеру во время интервью .

Дмитрий Протасевич также сообщил, что ни одно из их писем не было передано сыну и им также не дают свободно общаться с его адвокатом. Кроме того, Протасевич-старший добавил, что в опубликованных белорусскими телеканалами видеоинтервью сына у того явно видны следы от пыток.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после ложных сообщений о минировании со стороны белорусского диспетчера. Самолёт сопровождал военный истребитель. Белорусские силовики задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца.

Ранее в беседе с NEWS.ru председатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Артём Агафонов заявил, что власти республики с большой долей вероятности в скором времени отпустят Софию Сапегу.