РИА Новости: в центре Донецка слышны мощные взрывы

Несколько мощных взрывов прогремело в центре Донецка, передаёт Telegram-канал РИА Новости. По предварительной информации, есть пострадавшие. Отмечается, что обстрелы были совершены с украинской стороны.

Мощные взрывы слышны в центре Донецка, — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны РФ ранее заявили, что в украинских городах Киеве, Харькове и Сумах может случиться гуманитарная катастрофа. В Мариуполе уже наблюдается критическая ситуация. Сообщается, что националисты шантажируют наступающие формирования ДНР готовностью взорвать школу с заложниками в Мариуполе.

Замначальника управления Нармилиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин рассказал, что боевики украинских нацбатальонов «Азов» и «Правый сектор» (признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена) не позволяют мирным жителям покинуть Мариуполь.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.