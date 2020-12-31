РФПИ готов начать на Украине испытания вакцины на основе «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/33b35812-4d29-11eb-a348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что организация готова начать на Украине клинические испытания вакцины, созданной на основе «Спутника V» и препарата компании AstraZeneca.

Мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине. Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины вне политики, — заявил Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 1».

Как передавал NEWS.ru, украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» решила обратиться в регистрационные органы для получения разрешения на производство в стране российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава политсовета партии Виктор Медведчук. Он пообещал задействовать «весь потенциал политического ресурса, чтобы сделать возможным и регистрацию этой вакцины, и её производство на Украине». Нежелание Киева воспользоваться возможностью для налаживания производства российской вакцины, по мнению Медведчука, только подтверждает наличие внешнего управления страной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не может использовать российский препарат, поскольку он не прошёл третью стадию клинических испытаний. Шмыгаль подчеркнул, что Украина не останется без вакцины от коронавируса, так как страна участвует в глобальной инициативе Covax.