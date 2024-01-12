РФ сожалеет об отсутствии реакции властей Армении на «нацистский марш» МИД: РФ сожалеет об отсутствии реакции Армении на «нацистский марш» в Ереване

Российская сторона сожалеет, что со стороны властей Армении не последовало должной реакции на проведение шествия неонацистов в Ереване 1 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также обратила внимание, что и от правозащитников тоже не было осуждения акции.

Мы видели эти кадры и с глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшиеся 1 января в центре Еревана шествия группы фашиствующих молодчиков. Мы, конечно, удивлены, что армянские силы правопорядка никак не воспрепятствовали сходке [людей], которые буквально демонстрировали на камеру в присутствии СМИ свою ориентацию, вскидывая руки в нацистском приветствии, — сказала она.

Дипломат обратила внимание, что игнорирование местными правоохранительными органами произошедшего вызывает сожаление. Она напомнила о необходимости «пресекать на корню» любые проявления нацизма.

1 января по улицам армянской столицы прошла группа неонацистов. Участники шествия пронесли флаги с нацисткой символикой и выкрикивали соответствующие лозунги.

В декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем обращении к премьерам стран СНГ, в том числе Армении заявил, что Москва будет бороться с попытками героизации нацизма вместе с партнерами по содружеству. По словам российского лидера, в этой работе важная роль отводится знаковым акциям в память о героях ВОВ.

В конце прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армения пытается поменять союз с Россией на туманные обещания Запада. Он подчеркнул, что Ереван предпринимает попытки изменить свой внешнеполитический курс.