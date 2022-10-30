«Своим путем»: Путин посоветовал Армении достигнуть мира с Азербайджаном Президент России дал понять, что в Москве видят все стремления армянского руководства, которое пока затягивает выполнение пунктов трехстороннего плана

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин на XIX заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Россия настроена на установление мира между Азербайджаном и Арменией, но политика Еревана затрудняет этот процесс — таков был лейтмотив недавнего выступления президента РФ на заседании клуба «Валдай». Это заявление прозвучало в преддверии саммита лидеров РФ, Азербайджана и Армении в Сочи, который должен пройти 31 октября. Как отметил Владимир Путин, в течение многих лет российские власти вели диалог с армянской стороной, предлагая конкретные варианты урегулирования. В частности, речь шла о возвращении в занятые Арменией районы азербайджанских беженцев. Но желаемого результата — мирного договора — пока нет.

Мы считаем, что это было бы справедливо — вернуть беженцев и так далее, это было бы хорошим шагом к нормализации ситуации в регионе в целом. Армянское руководство пошло своим путём. Как известно, это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, — заявил Владимир Путин.

Ереван не стал считаться с доводами Москвы. Указав на это обстоятельство, российский лидер дал понять, что отношения между Москвой и Ереваном сейчас находятся не на самом высоком уровне. Напомним, власти Армении даже запретили недавно въезд в страну депутату Госдумы Константину Затулину и главному редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян. Это решение не могло понравится Кремлю, который, впрочем, заявил, что отделяет официальный Ереван от армянского народа и что антироссийские настроения присущи именно армянским руководителям, а не Армении в целом.

Как известно, такие настроения существуют уже на протяжении довольно долгого времени, и не только нынешний премьер-министр Никол Пашинян отвергает предложения Москвы. Так, Путин напомнил в своём выступлении на «Валдае» о плане урегулирования, предложенном Россией ещё во времена президентства в Армении Роберта Кочаряна и затем Сержа Саргсяна. План предусматривал освобождение от армянских сил пяти районов и в отсрочке на неопределённый срок возвращения двух районов (Кельбаджарского и Лачинского).

Мы в течение многих лет вели диалог с армянской стороной и предлагали урегулировать вопрос, связанный с Карабахом. Ведь Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана, мы говорили: давайте будем двигаться к нормализации отношений. Есть два района, Кельбаджарский и южнее, коридоры эти, большие районы. На каком-то этапе договоримся с азербайджанской стороной — отдайте пять районов. Они не нужны, бессмысленны, они просто пустуют, там люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий. Зачем их держать? Смысла никакого нет. А для связи с Карабахом — два района, огромные, между прочим, вполне достаточно, — рассказал президент России.

Но армянское руководство отвергло это предложение Москвы, известное под неофициальным названием «план Лаврова». Аналитики считают, что тогдашние президенты Армении ещё мечтали о проекте создания своего будущего государства в том числе и за счёт азербайджанских территорий. Как оказалось в дальнейшем, эти прожекты не воспринимались российскими властями. Более того, как выяснилось, «план Лаврова» поддержали другие страны — участники Минской группы ОБСЕ — США и Франция.

Сегодня Армения тоже не заинтересована в том, чтобы налаживать мир на Южном Кавказе на российских условиях. Ереван постоянно пытается привлечь к урегулированию максимально возможное количество сторон, поэтому процесс затягивается. Не исключено, что армянские власти надеются на то, что посредники перессорятся между собой, и это окажется выгодно Еревану.

Фото: shutterstock Ереван, Армения

Армянские власти даже не скрывают, что больше надеются на западных посредников. 20 октября в страну прибыли наблюдатели Евросоюза. Миссия рассчитана пока на два месяца, но продлить её труда не составляет. Также Пашинян обратился и в ОБСЕ с просьбой прислать в регион ещё одну миссию. Если учитывать ещё недавнюю критику Еревана в адрес российских миротворцев в Карабахском регионе и прошлые отдельные заявления о необходимости вывести из страны 102-ю военную базу, намерения покинуть ОДКБ, то создаётся впечатление, что армянское руководство намеревается в будущем всерьез пересмотреть отношения с Москвой.

Эксперты подчёркивают, что Запад, предлагая свои варианты Еревану, воспринимает страну исключительно как инструмент своего влияния на Южном Кавказе. Через Армению Запад пытается утвердиться в регионе за счёт России. Вытеснение Москвы может сопровождаться эскалацией конфликтов. России же, напротив, выгоден мир на Южном Кавказе — этот регион она рассматривает как сферу своих долгосрочных интересов. Для этого, считают в Москве, Армении следует вспомнить о своей самостоятельности, не пытаясь привести в регион западных партнёров.

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Не случайно Владимир Путин в своём выступлении на «Валдае» подчеркнул, что варианты урегулирования должен в итоге выбрать армянский народ, напоминая, что власти страны должны учитывать, прежде всего, интересы населения страны, а не западных партнёров.

Если армянский народ и армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно. Но, безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договорённости были приемлемы и для другой стороны — Азербайджана, — заявил Владимир Путин.

Очередная встреча в Сочи должна показать, насколько армянское руководство намерено придерживаться «духу союзничества» с Москвой, или по-прежнему оно продолжит сближаться с Западом.

Трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут 31 октября в Сочи по инициативе российской стороны. Как сообщил сайт Кремля, там предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Как отметил Путин, Россия поддерживает мирное урегулирование между Баку и Ереваном. В этом посыле, считают эксперты, содержится чёткая позиция Москвы: никаких попыток затянуть урегулирование или торпедировать трёхсторонние соглашения от 10 ноября 2020 года быть не должно.