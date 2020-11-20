РФ передала Баку и Красному Кресту список пропавших без вести в Карабахе

https://static.news.ru/photo/3199cb86-2b48-11eb-8247-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

Глава департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьёв вручил представителям Азербайджана и сотруднику полевой миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) Паскалю Ханту список пропавших без вести в период вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

Встреча Соловьёва с Хантом прошла 20 ноября в Степанакерте, передаёт «Интерфакс». В переданном списке, по словам россиянина, в основном значатся молодые люди 2000–2002 годов рождения. Сотрудник МККК пообещал, что посодействует в поиске этих людей.

Сейчас передал списки тех, кто пропал, то есть о них ничего не известно. Эти же списки я по нашим партнёрским каналам, я имею в виду взаимодействие наше с МЧС Азербайджана, передал азербайджанской стороне. И азербайджанская сторона сказала, что уже взяли в проработку, — отметил Соловьёв.

Как сообщал NEWS.ru, МЧС РФ направит в Нагорный Карабах две автоколонны с гуманитарным грузом. В операции задействуют 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.

В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.