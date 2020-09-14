РФ не ставила политических условий Лукашенко для выдачи кредита в $1,5 млрд

https://static.news.ru/photo/fe0214ca-f73c-11ea-96ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об условиях кредита, который Москва предоставила Минску. Журналисты спрашивали, ставил ли глава России Владимир Путин перед своим белорусским коллегой Александром Лукашенко политические условия для выдачи суммы в $1,5 млрд.

У любого кредита есть определённые коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Это — коммерческие условия кредита. Всё-таки любой кредит имеет коммерческую сторону. Конечно же, ни о каких иных условиях речи идти не может, — сообщил Песков.

Накануне в ходе переговоров между президентами обеих стран в Сочи Путин заявил, что Россия предоставит Белоруссии госкредит «в этот сложный момент». Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и заявил, что «друг познаётся в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам».

Ранее сообщалось о намерении Минска рефинансировать обязательства перед Москвой в 2021 году в размере $600 млн. В этом году Белоруссия уже выплатила России $428,9 млн.

Помимо кредита Путин и Лукашенко договорились о том, что Белоруссия станет первой страной, которой передадут российскую вакцину от коронавируса, писал NEWS.ru.