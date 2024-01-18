РФ не пригласили в комиссию о делимитации границы Азербайджана и Армении Лавров: РФ не приглашают в комиссию о делимитации границы Азербайджана и Армении

Западные страны не хотят допустить реализацию трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана. Евросоюз и США хотят по-своему организовать делимитацию границы Армении и Азербайджана в обход России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, «эгоистичные устремления» Брюсселя и Вашингтона мешают коренным устремлениям обеих республик.

У меня есть все основания говорить, что Запад не хочет позволить состояться тем договоренностям, которые были заключены при посредничестве России между Ереваном и Баку <...> Также можно рассмотреть и проблему делимитации. Стороны подписали договоренность, что они создают комиссию по делимитации, в которой будет участвовать российская сторона в качестве консультанта. Нас туда не приглашают, — сказал он на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ни Азербайджан, ни Армения никогда не входили в структуры Евросоюза. При этом в Брюсселе настаивают, что вопрос должен решаться именно там. Лавров привел заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что проблема по делимитации между Азербайджаном и Арменией должна найти выход на территории ЕС.

Глава МИД подчеркнул, что по Алма-Атинской декларации 1991 года территории Армении и Азербайджана признаются в их советских границах. Он также отметил, что Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией в России. При этом некоторые западные страны желали бы заключения такого соглашения на своей территории. В то же время он подчеркнул, что пока неизвестно, готов ли к этому Ереван.