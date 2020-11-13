РФ и Турция продолжат переговоры по наблюдательному центру по Карабаху

https://static.news.ru/photo/68585528-264f-11eb-8d69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Представители России и Турции намерены продолжить переговоры по созданию Совместного наблюдательного центра по Нагорному Карабаху. Обсуждение состоится 14 ноября в Анкаре.

Переговоры с делегацией России по Совместному наблюдательному центру по Нагорному Карабаху продолжатся сегодня, — цитирует Анатолийское агентство сообщение Министерства национальной обороны Турции.

Как писал NEWS.ru, накануне глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил о начале процедуры обмена телами погибших. Обмен проходит при посредничестве миротворческой миссии России, а также Международного комитета Красного Креста.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось в 00:00 мск 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В соответствии с достигнутыми договорённостями в зону конфликта введён миротворческий контингент из России. 13 ноября в Нагорный Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев. В Кремле опровергли новое заявление Турции об участии в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта тема не обсуждалась и таких договорённостей не было.