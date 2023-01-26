РФ и Белоруссия перебрасывают авиацию на аэродромы в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Вооруженные силы Белоруссии и России отрабатывают переброску авиационных подразделений на аэродромы в рамках совместных учений, сообщается в Telegram-канале Минобороны Белоруссии. Перебазирование ведется в том числе на российские летные базы. Также авиационные экипажи действуют в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил ПВО.

В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся на территории России, — сказано в сообщении Минобороны.

На полигоне Брестский ведется парашютное и беспарашютное десантирование с вертолетов.

Ранее военнослужащие совместной группировки войск России и Белоруссии начали расконсервацию военной техники в рамках боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ).

13 января белорусское военное ведомство сообщило, что артподразделения 11-й отдельной механизированной бригады ВС республики привели в готовность к выполнению боевых задач. В пресс-службе министерства пояснили, что подготовка войсковых формирований также происходит в рамках боевого слаживания РГВ республики и России.