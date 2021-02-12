РФ, Азербайджан и Армения обсудили разблокировку транспортных коммуникаций

https://static.news.ru/photo/74fabb84-6d41-11eb-b48f-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Вице-премьеры РФ, Азербайджана и Армении Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян в формате видеоконференции провели второе заседание по вопросу разблокировки региональных транспортных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

В ходе заседания был рассмотрен ход совместной работы, вытекающей из реализации пункта 9 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, а также пунктов 2, 3, 4 заявления от 11 января 2021 года, и согласован график дальнейшей работы, — говорится в сообщении.

Россия, Азербайджан и Армения намерены договориться о создании транспортного коридора на Южном Кавказе. Восстановление дорог было одним из условий прекращения огня в Нагорном Карабахе. Поддерживал разблокировку коммуникаций президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, эта сфера может укрепить безопасность Нагорного Карабаха, а также придать динамизм развитию региона. Он выразил уверенность, что соседние государства активно включатся в создание транспортных коридоров и разветвлённой сети транспортных артерий на территории Карабаха.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить.

Ранее NEWS.ru писал, что во вторник, 9 февраля, состоялся очередной обмен пленными между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщил командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

По его словам, в Баку доставлен один пленный, а в Ереван — пятеро. Он подчеркнул, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трёхстороннего соглашения.