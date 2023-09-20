Режим ЧС из-за сибирской язвы ввели в Казахстане

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В Бескарагайском районе Абайской области Казахстана объявили режим ЧС из-за угрозы распространения сибирской язвы. Решение было принято в ходе заседания внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пишет EADaily со ссылкой на местное издание.

На заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности населения было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера, — говорится в сообщении.

Как уточняет издание, у одного из жителей села появились симптомы, напоминающие сибирскую язву. В областной администрации сообщили, что пациент сдал ПЦР-тест. На данный момент факт заболевания сибирской язвой не подтвержден.

На въезде в село установили санитарный пост. Также на время ограничили вывоз сельскохозяйственной продукции из Жетижара. Проводится работа по установлению причин возникновения ситуации.

До этого в начале сентября в Казахстане произошла вспышка сибирской язвы. Тогда инфекцией заразились 15 человек. В последнее время в республике ежегодно происходят вспышки сибирской язвы.

Следственный комитет ранее возбудил три уголовных дела из-за выявления очагов сибирской язвы под Воронежем. В Воронежской области госпитализированы десять человек. Фигурантами дела стали скупщики некачественного мяса в Панинском районе, поставщики, реализовавшие мясо на рынке в Воронеже и владелица подсобного хозяйства.