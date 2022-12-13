Революции не будет: Тбилиси не намерен выпускать Саакашвили на волю Между тем западные политики пытаются убедить руководство Грузии, что Саакашвили надо отправить на лечение в Европу «за особые заслуги»

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Михаил Саакашвили

Вашингтон внимательно следит за тем, как обращаются в тюрьме с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявил Госдепартамент США. Также он напомнил Тбилиси, что в обязанности правительства Грузии входит «забота о здоровье господина Саакашвили и защита прав человека». Также европарламентарий Анна Фотыга обратилась к руководству Грузии с просьбой освободить из тюрьмы Саакашвили «по гуманитарным соображениям», а сторонники экс-президента грозят властям новыми акциями протеста, если «с ним что-то случится». Способен ли фактор Саакашвили обострить внутриполитическую ситуацию в Грузии?

Заявления из Вашингтона и Страсбурга последовали накануне судебного заседания по рассмотрению ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождения Саакашвили в связи с критическим состоянием здоровья. Защитники экс-президента утверждают, что за 14 месяцев нахождения в заключении он похудел на 42 килограмма, а врачи диагностировали у него 20 заболеваний.

Французская газета Le Monde на днях опубликовала обращение Саакашвили к президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором он просит помощи в освобождении и утверждает, что был отравлен в тюрьме ртутью и мышьяком. «Я умираю, у меня мало времени», — цитирует издание экс-президента Грузии. В Страсбурге прошла пресс-конференция депутата Европарламента Анны Фотыги и членов семьи Саакашвили. Его сын Эдуард обратился к журналистам с призывом: «Мы не должны допустить, чтобы мой отец умер в тюрьме!» Фотыга заверила, что в среду, 14 октября, Европарламент намерен принять резолюцию, в которой будет содержаться требование освободить Саакашвили.

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Резкое ухудшение здоровья третьего президента Грузии не оставляет равнодушными не только его сторонников, но и тех граждан, для кого политика не затмевает гуманизм, отметил в беседе с NEWS.ru глава движения «Лазаре» Джонни Кварацхелия.

Акции в поддержку проходят в Тбилиси регулярно, но если в среду суд оставит без внимание ходатайство адвокатов, не учтёт призывы Госдепа и депутатов Европарламента, то люди вновь выйдут на митинги. Здоровье Саакашвили на самом деле сильно подорвано. Ему уже, как мне известно, не до политической борьбы, он в прямом смысле борется только за жизнь. Даже те наши граждане, которые не разделяют его политических взглядов, начинают возмущаться, что человек может умереть в тюрьме, — сказал грузинский общественный деятель.

Депутат от Европарламента Франции Рафаэль Глюксман написал в социальных сетях, что Саакашвили «отчаянно противостоял в своё время Кремлю, и мы собираемся сделать всё возможное, чтобы Мишу перевели в европейскую больницу, чтобы наши страны не допустили скорой безмолвной смерти президента». Аналогичную просьбу о переводе Саакашвили в европейскую больницу высказали и члены его семьи на пресс-конференции в Страсбурге. Они убеждены, что в тбилисской клинике, в которую Саакашвили перевели из тюрьмы в мае нынешнего года, «должного ухода не оказывают».

Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с недоверием относится к сообщениям о резком ухудшении здоровья Саакашвили. Беседуя на днях с журналистами в кафедральном тбилисском соборе Святой Троицы, премьер-министр подчеркнул, что он не врач и не знает, что «творится с этим человеком». Гарибашвили отметил, что осенью прошлого года Саакашвили вернулся в Грузию для организации «революции и кровопролития» силами радикальной оппозиции — за это он должен отбыть полный срок.

Они использовали последнюю карту, привезя Саакашвили, заставили его совершить эту глупость, и мы видели, чем это закончилось — полным фиаско. Ни у кого не должно быть каких-либо иллюзий, этой партия войны, эти возмутителям спокойствия и этим лузерам мы не позволим привнести в нашу страну какой-либо беспорядок, — сказал глава грузинского государства.

Грузинские эксперты тоже считают, что оппозиция ошиблась со своей стратегией — ради Саакашвили и по его призывам общество не готово идти на революцию.

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Задумка оппозиции состояла в том, чтобы обвинить правящую партию в пророссийской позиции, — отметил в беседе с NEWS.ru политолог, основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе. — Но это особо не действует сейчас на общество. Затем оппозиция педалировала вопрос о том, что у Грузии уникальный шанс попасть в Евросоюз и НАТО, но люди в это не верят. Третий пункт повестки дня оппозиции — Саакашвили. И тут никакой революции из-за него в Грузии не будет, иначе она случилась бы ещё год назад. Оппозиция в кризисе, она не знает, что ещё надо сделать, чтобы заставить людей выйти на протесты.

Как отметил политолог Сихарулидзе, у Саакашвили и его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) число сторонников не меняется уже долгие годы. На парламентских выборах 2020 года ЕНД стала костяком оппозиционного альянса «Сила в единстве», который получил 27% мест в парламенте. В обозримом будущем эта пропорция, скорее всего, меняться не будет. Однако политика оппозиции, направленная на срочное освобождение Саакашвили из-за болезни, находит отклик лишь у его сторонников, тогда как у большей части грузинского общества много других проблем, чтобы всерьез беспокоиться здоровье экс-президента. Поэтому особой реакции в Грузии призывы оппозиции не вызвали, заключил грузинский политолог.

Отчаянные призывы Саакашвили о помощи и заявления о своей возможной скорой смерти авторитета ему в Грузии не добавляют, отметил в беседе с NEWS.ru тбилисский политолог Тенгиз Аблотия.

Его поведение людям не нравится, поскольку они сравнивают, как достойно отбыли восьмилетнее наказание в тюрьме его прежние соратники — бывший премьер-министр Вано Мерабишвили и бывший глава МВД Бачо Ахалая. Оба уже на свободе, но никогда не жаловались на здоровье и плохое содержание в тюрьме. Конечно, власть тоже слишком мелко мстит Саакашвили за прошлое, и без него ведь есть среди действующих грузинских политиков и чиновников те, кого следует посадить за многочисленные деяния, — предположил собеседник NEWS.ru.

Однако, как добавляет политолог Аблотия, у нынешних сложных взаимоотношений между нынешними властями Грузии и Саакашвили есть мало кому известная предыстория. Когда в 2012 году «Грузинская мечта» пришла к власти, между ней и Саакашвили было достигнуто неофициальное соглашение, что он покидает Грузию и забывает о грузинской политике. Более того, когда Миша в прошлом году стал громко говорить о возвращении, с ним в Киеве встретились представители грузинских властей, напомнив ему о неофициальном соглашении. Но Саакашвили своё слово нарушил, после чего власти решили строго его наказать, рассказал политолог.

На взгляд Аблотии, попытки Саакашвили вернуться в грузинскую политику могут её радикализировать: оживятся не только ярые сторонники экс-президента, но и его ярые противники. И тех и других в обществе примерно одинаковое число — по 20–25% от всех жителей страны. Подобное противостояние может привести к дестабилизации в стране. Потому в руководстве ЕНД зреют идеи «продолжать плавание» без Саакашвили, но и это порождает для партии непредсказуемость: она способна, конечно, приобрести менее радикальных сторонников, которым чужда политика Саакашвили, но может потерять нынешних соратников — приверженцев радикализма третьего президента Грузии.

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Эксперты полагают, что грузинские власти не откликнутся на «гуманитарные призывы» западных политиков об освобождении Саакашвили. Помимо всего прочего, в Тбилиси хорошо известна непредсказуемость третьего президента — есть опасность, что, отбыв в Европу на лечение, он через какое-то время вновь откажется от данных обещаний и вновь попытается «устроить революцию» в Грузии. Поэтому заверение Гарибашвили о том, что Саакашвили отсидит весь срок в тюрьме, имеет основания быть исполненным.

Третий президент Грузии обвиняется по четырём уголовным делам. По двум из них он был заочно приговорен к шести годам тюремного заключения еще до возвращения в Грузию. Себя Саакашвили называет политическим заключённым. Он не признаёт вину в «превышении должностных полномочий», в растрате госсредств, в организации убийства банкира Сандро Гиргвлиани и т. д. Но есть очевидное уголовное деяние, от которого экс-президенту трудно будет отказаться — 29 сентября прошлого года он незаконно пересёк границу Грузии. Саакашвили за этот проступок не понёс наказания, но к политике он уж точно отношения не имеет. Этим обстоятельством могут воспользоваться грузинские власти, если захотят окончательно закрыть вопрос о «политическом преследовании».