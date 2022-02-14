Reuters: «российские наёмники» усилили присутствие на Украине

Источники агентства Reuters сообщили журналистам, что «российские наёмники» усилили присутствие на Украине в последние недели, это якобы увеличивает риски вторжения в страну. Агентство отмечает, что Россия также может использовать наёмников, чтобы посеять раздор и парализовать Украину с помощью точечных убийств с применением специального оружия.

Вполне вероятно, что российские наёмники под руководством российского государства будут задействованы в любых боевых действиях на Украине, потенциально в том числе в качестве предлога для вторжения, — сообщает источник Reuters.

Ранее неоднократно сообщалось об участии так называемой ЧВК Вагнера в активной фазе боевых действий в Донбассе с 2014 года. СБУ утверждала, что ЧВК причастна к штурму Дебальцево и Луганского аэропорта и другим крупным боестолкновениям. Российские власти отрицают связь с данной ЧВК.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что предпосылок для масштабного «вторжения» российских войск на территорию страны пока нет.

Между тем украинская полиция в период с 14 по 19 февраля решила перейти на усиленный режим несения службы. Он вводится для «защиты и полной готовности» и не должен стать поводом для паники.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия нападёт на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО со ссылкой на данные американской разведки. Bloomberg же назвал датой начала конфликта 15 февраля.