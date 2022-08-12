Reuters: Казахстан будет продавать нефть в обход России

Фото: kmg.kz

Атырауский нефтеперерабатывающий завод, Казахстан

Казахстан намерен продавать часть своей нефти в обход России. Ведутся переговоры с Азербайджаном, поставки планируется начать осенью, передает агентство Reuters.

По его сведениям, национальная компания Казахстана «Казмунайгаз» в настоящее время обсуждает возможность поставок нефти через нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан с Госнефтекомпанией Азербайджана. Ожидается, что контракт будет подписан в конце августа, а прокачка нефти начнется осень. Казахстанская сторона намерена продавать порядка 1,5 млн тонн топлива в год через данный трубопровод.

Кроме того, с 2023 года планируется реализация еще 3,5 млн тонн нефти в ежегодно по другому азербайджанскому нефтепроводу – Баку - Супса, который идет в Грузию.

В течение последних 20 лет Казахстан экспортировал свою нефть через расположенный в России терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Однако в начале июля его работа была приостановлена судом из-за экологических нарушений. После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил «Казмунайгаз» найти альтернативные маршруты. В Кремле считают, что политической подоплеки у такого решения нет.