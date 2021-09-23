Ресурсы «Крымской платформы» прекратили обновляться в Сети

Ресурсы саммита «Крымская платформа» в Сети прекратили обновляться и публиковать информацию. В частности, аккаунты в Twitter и Facebook проявляли активность в последний раз 10 сентября. Об этом пишет «Страна.UA».
По имеющимся данным, на учреждение саммита «Крымская платформа»
Саммит «Крымская платформа состоялся 23 августа текущего года в Киеве. В нём приняли участие более 40 стран и организаций. Участники обсуждали. каким образом Киев может вернуть контроль на полуостровом.
Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с генсеком ООН увеличение поддержки «Крымской платформы». Глава Украины и Антониу Гутерриш поговорят о том, как усилить сейчас роль ООН в поддержке территориальной целостности Украины.