Ресурсы «Крымской платформы» прекратили обновляться в Сети

Ресурсы саммита «Крымская платформа» в Сети прекратили обновляться и публиковать информацию. В частности, аккаунты в Twitter и Facebook проявляли активность в последний раз 10 сентября. Об этом пишет «Страна.UA».

По имеющимся данным, на учреждение саммита «Крымская платформа» было потрачено около семи миллионов гривен, Владимир Зеленский на открытии офиса уверял, что площадка будет работать в режиме «24/7».

Саммит «Крымская платформа состоялся 23 августа текущего года в Киеве. В нём приняли участие более 40 стран и организаций. Участники обсуждали. каким образом Киев может вернуть контроль на полуостровом.



Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.



Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с генсеком ООН увеличение поддержки «Крымской платформы». Глава Украины и Антониу Гутерриш поговорят о том, как усилить сейчас роль ООН в поддержке территориальной целостности Украины.