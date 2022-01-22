«Решил спрыгнуть с поезда»: зампред РПА Ашотян об отставке Саркисяна

Член совета Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян заявил ТАСС, что отставка президента Армена Саркисяна позволит премьер-министру Николу Пашиняну консолидировать власть в своих руках. По его мнению, глава государства почувствовал надвигающуюся угрозу извне и решил отойти от дел.

Я думаю, из внешнего мира грядут новые геополитические удары, которые напрямую касаются нашей страны, в преддверии которых Саркисян решил спрыгнуть с поезда. Кроме того, данное решение освобождает путь Пашиняну для консолидации всей власти в стране в своих руках, — заявил Ашотян.

Он назвал срок президентства Саркисяна «пресным», как и заявление о его отставке.

23 января стало известно о том, что Саркисян подал в отставку. Он отметил, что над своим решением он думал четыре года и оно не связано с эмоциональной составляющей.

Экс-глава государства связывает свой уход с отсутствием инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны. Временно исполнять обязанности президента будет председатель Нацсобрания республики.

Ранее сообщалось, что глава аппарата президента Эмиль Тарасян подал прошение об отставке. Его уже подписал Саркисян.