Решение МУС по аресту Путина не повлияет на российско-армянские отношения Вице-спикер НА Армении Аршакян: страна способна сделать так, чтобы МУС не повлиял на отношения с РФ

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном

Армения в состоянии сделать так, чтобы обеспечение процесса, связанного с Римским статутом, не нанесло ущерба стратегическим отношениям с Россией, заявил в разговоре с журналистами Armenpress вице-спикер Национального собрания республики Акоп Аршакян. Он подчеркнул, что Ереван прислушался к опасениям Москвы. По словам Аршакяна, Армения уже подписала с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на отношения между государствами.

Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные РФ, — подчеркнул вице-спикер Национального собрания.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Основанием для возбуждения дела послужили сведения о «незаконном перемещении детей» с Украины в Россию.

КС Армении признал Римский статут МУС соответствующим основному закону страны спустя неделю после решения суда в Гааге.

Ранее Компартия Армении распространила заявление, в котором обвинила руководство страны, указав, что власти пытаются угодить Западу ратификацией Римского статута.