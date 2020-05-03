Решение Минска провести парад Победы обеспокоило ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает обеспокоенность решением властей Белоруссии провести 9 мая парад Победы.
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Бердыклычев также напомнил, что усиление мер социального дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых мероприятий, является одной из главных рекомендаций, данных по итогам работы миссии ВОЗ. В то же время представитель Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что власти страны вправе самостоятельно решить, стоит ли выполнять рекомендации медиков.
В Белоруссии, по последним данным, зафиксировано 17 489 случаев COVID-19 при 103 летальных исходах.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на трибунах парада Победы в Минске не будет ветеранов Великой Отечественной войны, писал NEWS.ru.
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