Решение Минска провести парад Победы обеспокоило ВОЗ

https://static.news.ru/photo/9711c0ea-8eb3-11ea-90b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает обеспокоенность решением властей Белоруссии провести 9 мая парад Победы.

Как передаёт «Интерфакс», об этом заявил официальный представитель ВОЗ в Минске Батыр Бердыклычев. По его словам, особое волнение у организации вызывает возможное участие в праздничных мероприятиях пожилых людей, которые входят в группу риска по коронавирусу.

Бердыклычев также напомнил, что усиление мер социального дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых мероприятий, является одной из главных рекомендаций, данных по итогам работы миссии ВОЗ. В то же время представитель Всемирной организации здравоохранения подчеркнул, что власти страны вправе самостоятельно решить, стоит ли выполнять рекомендации медиков.

В Белоруссии, по последним данным, зафиксировано 17 489 случаев COVID-19 при 103 летальных исходах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на трибунах парада Победы в Минске не будет ветеранов Великой Отечественной войны, писал NEWS.ru.