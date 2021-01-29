Рэпер Тима Белорусских задержан в Минске за хранение наркотиков

https://static.news.ru/photo/d5c3e952-6235-11eb-a6bf-fa163e074e61_660.jpg Тима Морозов Фото: Тима Морозов/vk.com

Белорусский музыкант Тимофей Морозов, известный как рэпер Тима Белорусских, задержан в Минске с двумя килограммами гашиша. Наркотическое вещество, как утверждают в правоохранительных органах, артист хранил дома.

Сбыт запрещённого вещества, по данным силовиков, рэпер не планировал. Все два килограмма, считают следователи, предполагались для личного использования и для домашних вечеринок с друзьями. Однако кто-то из знакомых музыканта рассекретил наркотический склад.

Музыканта задержали ещё 10 января, спустя два дня он был арестован. В отношении Белорусских возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РБ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

Сейчас он помещён под домашний арест, подтвердила в беседе с Daily Storm его представитель.

22-летний певец наиболее известен по песням «Незабудка», «Витаминка» и «Мокрые кроссы». По его словам, псевдоним Белорусских он взял для того, «чтобы как можно больше людей смогли узнать о таком прекрасном месте, как Республика Беларусь».

17 августа 2020 года рэпер поддержал протестующих против президента республики Александра Лукашенко сограждан, писал NEWS.ru. Музыкант заявил, что гордится происходящим в стране и тем, что белорусы — «самый миролюбивый, самый искренний, самый честный народ».

В стране почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным, за Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.