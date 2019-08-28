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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения его страны с Казахстаном могут сравниться только с белорусско-российскими.

Такое заявление политик сделал на встрече с казахстанским послом Ермухаметом Ертысбаевым, передаёт БелТА. Это две страны, которые вместе с Белоруссией всегда были инициаторами самых добрых отношений между народами, особенно после...