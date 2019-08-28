Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали заявил, что к нему поступают многочисленные обращения СМИ о том, что фотография главы государства Касым-Жомарта Токаева используется в рекламе онлайн-казино.
Соответствующие посты появились в социальных сетях, написал он в
Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, — подчеркнул он.
Чиновник добавил, что изображение использовано незаконно.
Ранее News.ru писал, что снимок жительницы Екатеринбурга Екатерины Колбасиной использовали для образца надгробного памятника в одном из фотосалонов города. По словам девушки, мрачную фотографию, оформленную в виде овала, заметила её сестра, когда пришла распечатать документ.