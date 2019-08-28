Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали заявил, что к нему поступают многочисленные обращения СМИ о том, что фотография главы государства Касым-Жомарта Токаева используется в рекламе онлайн-казино.

Соответствующие посты появились в социальных сетях, написал он в Facebook.

Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что изображение использовано незаконно.

Ранее News.ru писал, что снимок жительницы Екатеринбурга Екатерины Колбасиной использовали для образца надгробного памятника в одном из фотосалонов города. По словам девушки, мрачную фотографию, оформленную в виде овала, заметила её сестра, когда пришла распечатать документ.

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