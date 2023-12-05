Рейс Узбекских авиалиний из Москвы экстренно сел в Казахстане Самолет Москва—Термез экстренно сел в Актобе

Самолет Uzbekistan Airways рейсом Москва — Термез экстренно сел в казахстанском Актобе, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports. Как отмечается, причиной случившегося стало ухудшение здоровья одного из пассажиров. После приземления экипаж запросил карету скорой помощи.

Рейс HY9610 Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Москва — Термез, ушел на запасной аэродром в международный аэропорт Актобе (Казахстан) по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров, — говорится в сообщении.

Ранее самолет авиакомпании «Россия» Sukhoi Superjet 100 пришлось экстренно сажать в Сочи из-за низкого остатка топлива. Борт с 75 пассажирами дважды пытался приземлиться, однако этого не удавалось сделать из-за сильного ветра во время шторма. Если бы самолет не получилось посадить в третий раз, на еще один круг у него просто не хватило бы ресурсов.

Перед этим самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Иркутска в Москву, вынуждено сел в Сыктывкаре. Причиной случившегося стала драка на борту, которую устроили два пассажира. Дебоширов пытались разнять, но безуспешно. Не повлияли на их поведение и угрозы командира экипажа посадить лайнер, что он в итоге и сделал. После посадки командир судна вызвал скорую и полицейских.