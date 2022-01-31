Региональная инициатива: Турция подключается к «украинскому вопросу»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить с визитом Украину 3 февраля. В этот день будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя государствами. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара ожидает визита Владимира Путина после его поездки на открытие Олимпийских игр в Пекине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин принял приглашение турецкого лидера. Это произойдёт, как только позволят графики политиков и эпидемиологическая ситуация. Ранее Эрдоган пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. О том, что может сделать Анкара для урегулирования российско-украинских противоречий, — в материале NEWS.ru.
Президенту Эрдогану удаётся сотрудничать почти со всеми лидерами постсоветских стран, но с главами России и Украины у него сложились наиболее конструктивные отношения. Поэтому его посреднические инициативы не вызвали возражений в Москве и Киеве, если судить по официальной реакции столиц. Дмитрий Песков лишь напомнил позицию Владимира Путина в отношении встречи с Владимиром Зеленским: президент остаётся открытым для диалога, но любой диалог должен быть ориентирован на достижение конкретного результата. При этом кремлёвский пресс-секретарь добавил: «Никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем».
Встреча президента РФ Путина и президента Турции ЭрдоганаMichael Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press
Наблюдатели не исключают, что предложения из Киева всё-таки могут поступить, но уже после визита президента Турции. Как считает профессор Университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал, турецкий лидер во время диалога с Зеленским попробует ему объяснить, что НАТО не станет воевать за интересы Украины с Россией. Слова президента страны, чья армия является второй по величине в НАТО, имеют большие шансы убедить украинского коллегу.
Повестка визита Эрдогана в Киев может быть широкой, полагает турецкий эксперт-международник Онур Синан Гюзальтан. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что Россия, Турция и Украина — это страны одного региона, общие интересы которого могут послужить основой для миротворческого диалога.
Не может Турция, как и весь наш регион, не страдать от кризиса между Россией и Украиной. Турция считает Россию другом и союзником, но это не мешает Турции налаживать отношения с Украиной. Не секрет, что США и НАТО используют украинский кризис для провокаций. Чтобы противостоять им, необходимо развивать региональные инициативы, подобные астанинским переговорам по Сирии. Если Турция выступит посредником между Москвой и Киевом, западные страны не смогут вмешиваться в наш регион.
Онур Синан Гюзальтан
турецкий политолог
Турецкий политолог напомнил, что сотрудничество между Турцией и Россией было успешным в Сирии и на Южном Кавказе, поэтому оно имеет шансы на результативность и в Черноморском регионе. Турция и Россия могут не только успешно сотрудничать на пространстве от Кавказа до Северной Африки, но и проводить здесь общую внешнюю политику. Гюзальтан напомнил, что опыт успешного сотрудничества против «западного империализма» страны получили ещё во времена Ататюрка и Ленина.
В Киеве благодарны Анкаре за поддержку в крымском вопросе, но не видят большого миротворческого потенциала у президента Эрдогана в проблеме урегулирования отношений с Москвой. Член политсовета украинской партии «Держава» Александр Семченко в беседе с NEWS.ru согласился, что между президентами Зеленским и Эрдоганом сложились хорошие отношения, но на столь масштабные задачи они повлиять не могут.
Эрдоган преследует интересы своего государства. Локальные интересы — это Крым, глобальные — рынки сбыта, как украинские, так и российские. Но возможностей у Турции разрешить российско-украинские противоречия нет, да и не стремится он к этому. Если Зеленский был бы самостоятельным политиком, то ещё можно было допустить, что Эрдоган поможет решить эти противоречия. Но за Зеленского всё решают на другом континенте,— убеждён украинский политик.
Владимир ЗеленскийStefanie Loos/Keystone Press Agency/Global Look Press
В самопровозглашённых республиках ДНР и ЛНР тоже скептично оценили российско-украинское урегулирование при посредничестве Турции. В Донецке и Луганске заявили, что Анкара не гарантировала безопасность членов делегаций республик, поэтому они прибыть на переговоры не могут. Но урегулировать конфликт могут только Киев и донбасские республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Председатель комитета по законодательству Народного собрания ДНР Елена Шишкина в беседе с NEWS.ru напомнила о потенциальной опасности для лидеров Донбасса в стране — участнице НАТО.
Мы уже потеряли главу Донецкой народной республики [Александра Захарченко]. Рисковать больше не будем. Более того, мы не понимаем смысла переноса переговорной площадки из Минска в Стамбул. Украина как не выполняла минские договорённости, так и не будет выполнять никакие другие,— отметила Шишкина.
Донецкий депутат обратила внимание, что во время очередной вспышки коронавирусной инфекции переговоры лучше проводить в режиме онлайн, на которых «Эрдоган мог бы дипломатическими средствами принудить Украину к выполнению минских договорённостей».
В Москве в целом позитивно относятся к посреднической инициативе Эрдогана, отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог Игорь Коротченко.
Определённое окно возможностей есть, но Россия ведь, пытаясь решить проблемы, связанные с Украиной, апеллировала к США. Это вопрос широкий — он связан не только с российско-украинскими отношениями, а с гарантиями безопасности со стороны США и НАТО. Если Турция выступила бы в поддержку России в этом вопросе, то это было бы одно дело, другое — выступать как посредник между Москвой и Киевом, который зависит от Запада. Поэтому маловероятно, что инициатива будет реализована,— убеждён политолог.
Но есть и другая точка зрения в экспертном сообществе: опасность войны на востоке Украины не миновала, и столкнуться в ней могут наши страны, а не Запад. Поэтому надо приветствовать любую миротворческую инициативу, тем более предложение страны, которая уже показала умение находить общий язык между постсоветскими государствами в другом сложном регионе — на Южном Кавказе. Анкара, более того, становится инициатором налаживания отношений с Ереваном. Турецкая дипломатия добилась на этом пути некоторых успехов, о чём трудно было даже мечтать буквально десятилетие назад, когда провалились попытки «футбольной дипломатии».
Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости
Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Маммадов в беседе с NEWS.ru отметил, что не так много осталось стран — членов НАТО, которые имеют партнёрские отношения с Россией.
Турцию надо прежде всего рассматривать не как посредника между Россией и Украиной, а как площадку для обсуждения важных вопросов в таких форматах, как Россия — НАТО, Россия — Украина. «Нормандский формат» хорош, но, как показала практика, лучше иметь для урегулирования несколько форматов. Постоянный механизм взаимодействия, дополняющий нормандский, можно выработать и между Россией, Украиной и Турцией. Это три черноморские страны, а в мире регионализация становится всё более актуальной.
Фархад Маммадов
азербайджанский политолог
Как считают в Кремле, Владимир Путин может посетить Турцию после Пекина, где он планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Не исключено, что лидеры двух стран поговорят и об украинской ситуации. И Китай, и Турция проявляют к постсоветскому пространству экономический интерес, в то время как Запад — больше политический. Есть надежда, что экономические проекты Пекина и Анкары постепенно смогут помочь в преодолении политической разобщённости Москвы и Киева, радикально проявившейся в 2014 году с помощью Запада.