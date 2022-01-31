Региональная инициатива: Турция подключается к «украинскому вопросу»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить с визитом Украину 3 февраля. В этот день будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя государствами. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил , что Анкара ожидает визита Владимира Путина после его поездки на открытие Олимпийских игр в Пекине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин принял приглашение турецкого лидера. Это произойдёт, как только позволят графики политиков и эпидемиологическая ситуация. Ранее Эрдоган пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. О том, что может сделать Анкара для урегулирования российско-украинских противоречий, — в материале NEWS.ru.

Президенту Эрдогану удаётся сотрудничать почти со всеми лидерами постсоветских стран, но с главами России и Украины у него сложились наиболее конструктивные отношения. Поэтому его посреднические инициативы не вызвали возражений в Москве и Киеве, если судить по официальной реакции столиц. Дмитрий Песков лишь напомнил позицию Владимира Путина в отношении встречи с Владимиром Зеленским: президент остаётся открытым для диалога, но любой диалог должен быть ориентирован на достижение конкретного результата. При этом кремлёвский пресс-секретарь добавил: «Никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем».

Встреча президента РФ Путина и президента Турции Эрдогана Michael Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Наблюдатели не исключают, что предложения из Киева всё-таки могут поступить, но уже после визита президента Турции. Как считает профессор Университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал, турецкий лидер во время диалога с Зеленским попробует ему объяснить , что НАТО не станет воевать за интересы Украины с Россией. Слова президента страны, чья армия является второй по величине в НАТО, имеют большие шансы убедить украинского коллегу.

Повестка визита Эрдогана в Киев может быть широкой, полагает турецкий эксперт-международник Онур Синан Гюзальтан. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что Россия, Турция и Украина — это страны одного региона, общие интересы которого могут послужить основой для миротворческого диалога.

Не может Турция, как и весь наш регион, не страдать от кризиса между Россией и Украиной. Турция считает Россию другом и союзником, но это не мешает Турции налаживать отношения с Украиной. Не секрет, что США и НАТО используют украинский кризис для провокаций. Чтобы противостоять им, необходимо развивать региональные инициативы, подобные астанинским переговорам по Сирии. Если Турция выступит посредником между Москвой и Киевом, западные страны не смогут вмешиваться в наш регион. Онур Синан Гюзальтан турецкий политолог турецкий политолог

Турецкий политолог напомнил, что сотрудничество между Турцией и Россией было успешным в Сирии и на Южном Кавказе, поэтому оно имеет шансы на результативность и в Черноморском регионе. Турция и Россия могут не только успешно сотрудничать на пространстве от Кавказа до Северной Африки, но и проводить здесь общую внешнюю политику. Гюзальтан напомнил, что опыт успешного сотрудничества против «западного империализма» страны получили ещё во времена Ататюрка и Ленина.

В Киеве благодарны Анкаре за поддержку в крымском вопросе, но не видят большого миротворческого потенциала у президента Эрдогана в проблеме урегулирования отношений с Москвой. Член политсовета украинской партии «Держава» Александр Семченко в беседе с NEWS.ru согласился, что между президентами Зеленским и Эрдоганом сложились хорошие отношения, но на столь масштабные задачи они повлиять не могут.

Эрдоган преследует интересы своего государства. Локальные интересы — это Крым, глобальные — рынки сбыта, как украинские, так и российские. Но возможностей у Турции разрешить российско-украинские противоречия нет, да и не стремится он к этому. Если Зеленский был бы самостоятельным политиком, то ещё можно было допустить, что Эрдоган поможет решить эти противоречия. Но за Зеленского всё решают на другом континенте, — убеждён украинский политик.

Владимир Зеленский Stefanie Loos/Keystone Press Agency/Global Look Press

В самопровозглашённых республиках ДНР и ЛНР тоже скептично оценили российско-украинское урегулирование при посредничестве Турции. В Донецке и Луганске заявили, что Анкара не гарантировала безопасность членов делегаций республик, поэтому они прибыть на переговоры не могут. Но урегулировать конфликт могут только Киев и донбасские республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Председатель комитета по законодательству Народного собрания ДНР Елена Шишкина в беседе с NEWS.ru напомнила о потенциальной опасности для лидеров Донбасса в стране — участнице НАТО.

Мы уже потеряли главу Донецкой народной республики [Александра Захарченко]. Рисковать больше не будем. Более того, мы не понимаем смысла переноса переговорной площадки из Минска в Стамбул. Украина как не выполняла минские договорённости, так и не будет выполнять никакие другие, — отметила Шишкина.

Донецкий депутат обратила внимание, что во время очередной вспышки коронавирусной инфекции переговоры лучше проводить в режиме онлайн, на которых «Эрдоган мог бы дипломатическими средствами принудить Украину к выполнению минских договорённостей».

В Москве в целом позитивно относятся к посреднической инициативе Эрдогана, отметил в беседе с NEWS.ru российский политолог Игорь Коротченко.

Определённое окно возможностей есть, но Россия ведь, пытаясь решить проблемы, связанные с Украиной, апеллировала к США. Это вопрос широкий — он связан не только с российско-украинскими отношениями, а с гарантиями безопасности со стороны США и НАТО. Если Турция выступила бы в поддержку России в этом вопросе, то это было бы одно дело, другое — выступать как посредник между Москвой и Киевом, который зависит от Запада. Поэтому маловероятно, что инициатива будет реализована, — убеждён политолог.

Но есть и другая точка зрения в экспертном сообществе: опасность войны на востоке Украины не миновала, и столкнуться в ней могут наши страны, а не Запад. Поэтому надо приветствовать любую миротворческую инициативу, тем более предложение страны, которая уже показала умение находить общий язык между постсоветскими государствами в другом сложном регионе — на Южном Кавказе. Анкара, более того, становится инициатором налаживания отношений с Ереваном. Турецкая дипломатия добилась на этом пути некоторых успехов, о чём трудно было даже мечтать буквально десятилетие назад, когда провалились попытки «футбольной дипломатии» .

Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Маммадов в беседе с NEWS.ru отметил, что не так много осталось стран — членов НАТО, которые имеют партнёрские отношения с Россией.

Турцию надо прежде всего рассматривать не как посредника между Россией и Украиной, а как площадку для обсуждения важных вопросов в таких форматах, как Россия — НАТО, Россия — Украина. « Нормандский формат» хорош, но, как показала практика, лучше иметь для урегулирования несколько форматов. Постоянный механизм взаимодействия, дополняющий нормандский, можно выработать и между Россией, Украиной и Турцией. Это три черноморские страны, а в мире регионализация становится всё более актуальной. Фархад Маммадов азербайджанский политолог азербайджанский политолог