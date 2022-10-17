Совместные силы РФ и Белоруссии приступили к защите Союзного государства Глава МО Белоруссии: региональная группировка войск приступила к защите Союзного государства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие РФ

Совместная региональная группировка войск России и Белоруссии приступила к своим задачам по защите Союзного государства, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БелТА. Он отметил, что совместные силы не собираются ни на кого нападать и все проводимые мероприятия — это «лишь реакция на действия оппонентов».

Сегодня, исходя из складывающейся обстановки, мы действуем поэтапно, реализуем отдельные мероприятия, направленные на упреждающую готовность региональной группировки к реагированию на возникающие вызовы и угрозы. Мы уверены, это обеспечит безопасность по всему периметру границ Союзного государства в восточноевропейском регионе коллективной безопасности, — сказал Хренин.

Глава Минобороны Белоруссии ранее заявил, что развертываемая группировка войск республики и РФ выполняет сугубо оборонительные задачи. По его словам, деятельность военных направлена на адекватное реагирование на действия вблизи границ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск 10 октября. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии.