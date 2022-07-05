Реактивные снаряды упали на границе Афганистана с Узбекистаном МИД Узбекистана: на территорию страны упали пять реактивных снарядов со стороны Афганистана

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МИД Узбекистана сообщило о прилете пяти реактивных снарядов на территорию страны, передает РИА Новости. По данным ведомства, они могли быть направлены с территории Афганистана. В результате инцидента никто не пострадал.

Пятого июля 2022 года около 16.20 (14.20 мск) на приграничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, предположительно, прилетевших с территории Афганистана, — говорится в сообщении МИД Узбекистана.

В ведомстве уточнили, что снаряды нанесли «незначительный ущерб» четырем частным домам в махалле «Мажнунтол» в городе Термеза. Еще один, пятый снаряд, обнаружили на футбольном поле.

К настоящему моменту все боеприпасы обезврежены. Афганистанская и узбекистанская стороны устанавливают причины инцидента.

Ранее граница Узбекистана с Афганистаном была полностью закрыта. Отмечалось, что пересечение через КПП «Термез» не осуществляется для «обеспечения безопасности граждан».