«Реагируем спокойно»: Лукашенко о судьбе ОДКБ без Армении Лукашенко исключил развал ОДКБ в случае выхода из нее Армении

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия спокойно отреагировала на сообщения о том, что Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, выход Еревана из организации не разрушит ее. При этом официальных уведомлений от армянской стороны по этому вопросу еще не поступало, уточнил белорусский лидер.

Мы на это реагируем абсолютно спокойно. Не захотят они быть в ОДКБ — оно не рухнет, не разрушится, — сказал Лукашенко.

Ранее Никол Пашинян заявил, что участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня, добавил он. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавших границы друг друга.

Политолог Сергей Марков ранее выразил мнение, что руководство Армении предательски поступило по отношению к России, заморозив свое участие в ОДКБ. По его словам, теперь главным другом Москвы на Южном Кавказе становится Азербайджан.

Похожей точки зрения придерживается и депутат Госдумы Виктор Соболев. Он заявил NEWS.ru, что Пашинян предал и свою страну, и Россию, заморозив участие Еревана в ОДКБ. Парламентарий отметил, что премьер Армении пытается переложить ответственность за события в Карабахе на Россию.